وصول شحنة مخصصة لمرضى غسيل الكلي إلى إيران

بعد احتجاز أميركا لها 95 يوماً..

طهران-تسنيم:-أعلن الهلال الاحمر الايراني وصول شحنة من مستلزمات غسيل الكلى بعد احتجازها لمدة 95 يوماً في الولايات المتحدة، مؤكدة أنها ستلبي احتياجات العلاج لنحو 44 ألف مريض في أنحاء البلاد.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية بأن سفينة الشحن "إم/في توسكا"، التي احتُجزت في 20 نيسان/أبريل، كانت تحمل 8 حاويات تضم مواد طبية ضرورية لعلاج مرضى غسيل الكلى.

وأضافت الوكالة أن جمعية الهلال الأحمر الإيراني تعاونت مع 17 منظمة دولية وإنسانية لتأمين الإفراج عن الشحنة وإعادتها إلى إيران.

وقال متحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني إن السفينة التي كانت تحمل مستلزمات ومعدات خاصة بمرضى غسيل الكلى "استولى عليها قراصنة أميركيون" في 20 نيسان/أبريل.

وأضاف أن وصول الشحنة سيسهم في تلبية احتياجات نحو 44 ألف مريض غسيل كلى في مختلف أنحاء البلاد من المعدات الأساسية اللازمة للعلاج.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من الشهر، إعادة فرض حصار بحري وفوري على إيران، والذي "سيقتصر على منع سفن إيران وعملائها وحلفائها من الدخول أو الخروج".