مانشستر يونايتد يراقب فلاهوفيتش تحسبًا لرحيل زيركزي

يدرس نادي ​مانشستر يونايتد​ إمكانية التعاقد مع المهاجم الصربي ​دوسان فلاهوفيتش​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن خطته لتعزيز خط الهجوم تحسبًا لرحيل أحد لاعبيه. ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، وضع النادي الإن;ليزي اسم فلاهوفيتش ضمن قائمة الخيارات المتاحة، خاصة بعد انتهاء عقده مع ​يوفنتوس​، ما جعله لاعبًا حرًا.

وأشارت التقارير إلى أن تحرك يونايتد نحو المهاجم الصربي قد يرتبط بمستقبل الهولندي ​جوشوا زيركزي​، في ظل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي. ويبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم يتمتع بالخبرة والقدرة على قيادة الخط الأمامي، وهو ما يجعل فلاهوفيتش خيارًا جذابًا لإدارة النادي. ولا تزال الصفقة مرتبطة بتطورات سوق الانتقالات ومصير زيركزي، بينما يواصل يونايتد دراسة خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.