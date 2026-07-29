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رمز الخبر: 227574
تأريخ النشر : 2026July29 - 21:05
سرویس کیهان عربی » اخبار
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مانشستر يونايتد يراقب فلاهوفيتش تحسبًا لرحيل زيركزي

 

يدرس ناديمانشستر يونايتدإمكانية التعاقد مع المهاجم الصربيدوسان فلاهوفيتشخلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ضمن خطته لتعزيز خط الهجوم تحسبًا لرحيل أحد لاعبيه. ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، وضع النادي الإن;ليزي اسم فلاهوفيتش ضمن قائمة الخيارات المتاحة، خاصة بعد انتهاء عقده معيوفنتوس، ما جعله لاعبًا حرًا.

وأشارت التقارير إلى أن تحرك يونايتد نحو المهاجم الصربي قد يرتبط بمستقبل الهولنديجوشوا زيركزي، في ظل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي. ويبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم يتمتع بالخبرة والقدرة على قيادة الخط الأمامي، وهو ما يجعل فلاهوفيتش خيارًا جذابًا لإدارة النادي. ولا تزال الصفقة مرتبطة بتطورات سوق الانتقالات ومصير زيركزي، بينما يواصل يونايتد دراسة خياراته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد.

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