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رمز الخبر: 227573
تأريخ النشر : 2026July29 - 21:05
سرویس کیهان عربی » اخبار
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ثورة مرتقبة في الدوري الأميركي قد تمنح ميسي مزيدًا من النجوم

 

تدرس رابطةالدوري الأميركيلكرة القدم (MLS) إجراء تعديلات واسعة على نظام سقف الرواتب، في خطوة قد تغير خريطة المنافسة وتمنح الأندية مرونة أكبر في التعاقدات.

ووفقًا لتقرير صحفي، سيُعرض مشروع أولي على ملاك الأندية يتضمن تخفيف بعض القيود مع الإبقاء على نظام اللاعبين أصحاب العقود الخاصة، إلى جانب استمرار تسهيلات التعاقد مع المواهب الشابة.

ويُعدإنتر مياميأبرز المستفيدين المحتملين، إذ يضم حاليًا ليونيل ميسي، وكاسيميرو، ولويس سواريز، ورودريغو دي بول، بينما قد تسمح اللوائح الجديدة بإضافة مزيد من النجوم.

ولا تزال المقترحات قيد الدراسة، دون إعلان موعد رسمي لاعتمادها.

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