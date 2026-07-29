فيفا تعرض 40 مليون دولار لدعم خطتها الاستثمارية المثيرة للجدل

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "​فيفا​" عرض منحًا مالية تصل إلى 40 مليون دولار لكل اتحاد وطني يوافق على خطته الاستثمارية الجديدة، التي تتضمن إنشاء شركة تجارية لإدارة بطولاته الكبرى، وفي مقدمتها ​كأس العالم​، مع فتح المجال أمام مستثمرين لشراء حصص فيها.

وأثارت الخطة اعتراضات واسعة، خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب المخاوف من تنامي نفوذ المستثمرين في إدارة المسابقات.

ووفقًا للتقارير، منح "فيفا" الاتحاداتالأعضاءمهلة حتى 19 أيلول 2026 للرد، على أن تحصل الاتحادات المؤيدة على دفعة أولى بقيمة 20 مليون دولار، يليها المبلغ المتبقي خلال السنوات المقبلة.