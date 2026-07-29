برينتفورد يعلن رسمياً رحيل جوردان هندرسون

أعلن ​برينتفورد​ فسخ عقد لاعب الوسط ​جوردان هندرسون​ بالتراضي، ليصبح الدولي الإنكليزي لاعباً حراً بعد موسم واحد فقط مع الفريق، ما يفتح الباب أمام انتقاله إلى ​تشيلسي​.

وشارك هندرسون في 34 مباراة خلال الموسم الماضي، بعدما انضم قادماً من أياكس، ونجح في حجز مكانه ضمن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2026.

وأعرب اللاعب عن امتنانه للنادي، مؤكداً أن العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز كانت خطوة مهمة في مسيرته، ومشيداً بطموح برينتفورد وأجوائه الاحترافية.

ويأتي رحيله في ظل اهتمام تشيلسي بضمه، رغم مواصلته التعافي من إصابة في الذراع تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب انكلترا بالمونديال.