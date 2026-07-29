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رمز الخبر: 227571
تأريخ النشر : 2026July29 - 21:05
سرویس کیهان عربی » اخبار
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برينتفورد يعلن رسمياً رحيل جوردان هندرسون

 

أعلنبرينتفوردفسخ عقد لاعب الوسطجوردان هندرسونبالتراضي، ليصبح الدولي الإنكليزي لاعباً حراً بعد موسم واحد فقط مع الفريق، ما يفتح الباب أمام انتقاله إلىتشيلسي​.

وشارك هندرسون في 34 مباراة خلال الموسم الماضي، بعدما انضم قادماً من أياكس، ونجح في حجز مكانه ضمن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم 2026.

وأعرب اللاعب عن امتنانه للنادي، مؤكداً أن العودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز كانت خطوة مهمة في مسيرته، ومشيداً بطموح برينتفورد وأجوائه الاحترافية.

ويأتي رحيله في ظل اهتمام تشيلسي بضمه، رغم مواصلته التعافي من إصابة في الذراع تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب انكلترا بالمونديال.

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