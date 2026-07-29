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رمز الخبر: 227570
تأريخ النشر : 2026July29 - 21:05
سرویس کیهان عربی » اخبار
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تيمبر يغادر معسكر ارسنال لإجراء فحوصات طبية

 

غادر الهولندي يورينتيمبرمعسكرارسنالالتدريبي في إسبانيا متوجهاً إلى لندن، لإجراء متابعة طبية تتعلق بإصابته في منطقة أسفل البطن، والتي حرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وأكدت مصادر مقربة من النادي أنَّ الزيارة تأتي ضمن برنامج التأهيل المقرر مسبقاً، ولا ترتبط بأي انتكاسة في تعافيه، على أن يعود لاحقاً إلى إسبانيا لاستكمال التحضيرات مع الفريق.

وكان تيمبر قد غاب أيضاً عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكاحل قبل أن يعود للمشاركة في نهائيدوري ابطال اوروبا​. ويعوّل أرسنال على جاهزية مدافعه الأساسي قبل انطلاق الموسم الجديد.

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