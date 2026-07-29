يوفنتوس يتفق مع الجوهرة البوسنية كريم الاجبيغوفيتش

توصل اللاعب كريم ألاجبيغوفيتش إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع نادي ​يوفنتوس​، حيث من المنتظر أن يوقع عقدًا يمتد حتى عام 2031، مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو.

ويجري نادي "السيدة العجوز" حاليًا مفاوضات مع إدارة ​باير ليفركوزن​ من أجل إتمام الصفقة وحسم انتقال اللاعب إلى تورينو.

وكان المدير الرياضي فريديريك ماسارا يرغب في التعاقد مع ألاجبيغوفيتش، حيث سبق أن توصل إلى اتفاق مبدئي لضمه في شهر أبريل الماضي عندما كان يشغل منصبًا في نادي روما.