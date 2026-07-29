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رمز الخبر: 227569
تأريخ النشر : 2026July29 - 21:05
سرویس کیهان عربی » اخبار
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يوفنتوس يتفق مع الجوهرة البوسنية كريم الاجبيغوفيتش

 

توصل اللاعب كريم ألاجبيغوفيتش إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع نادييوفنتوس، حيث من المنتظر أن يوقع عقدًا يمتد حتى عام 2031، مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو.

ويجري نادي "السيدة العجوز" حاليًا مفاوضات مع إدارةباير ليفركوزنمن أجل إتمام الصفقة وحسم انتقال اللاعب إلى تورينو.

وكان المدير الرياضي فريديريك ماسارا يرغب في التعاقد مع ألاجبيغوفيتش، حيث سبق أن توصل إلى اتفاق مبدئي لضمه في شهر أبريل الماضي عندما كان يشغل منصبًا في نادي روما.

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