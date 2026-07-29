بطولة ناشئة العالم للمصارعة الرومانية: ايران تحصد ميدالية ذهبية واخرى برونزية في 5 اوزان

طهران / ارنا- اختُتمت الثلاثاء في العاصمة الاذربيجانية باكو منافسات الاوزان الخمسة الأولى من بطولة العالم للناشئين في المصارعة الرومانية، حيث حصدت ايران ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

ونال الميدالية الذهبية لايران علي رضا رضائي اثر فوزه في النزال النهائي على منافسه اصفهان حسن اوف من جمهورية اذربيجان بنتيجة 2-1 .

ونال الميدالية البرونزية علي أكبر أكو في وزن 110 كغم اثر فوزه على الروسي سوخارف بنتيجة 2-1.

وخرج من المنافسة كل من علي اسماعيلي في وزن 48 كغم ووحيد عشيري في وزن 55 كغم وأرمين قولي غلة في وزن 65 كغم.