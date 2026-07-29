فريق إيران المختلط في مسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار يفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

طهران / ارنا- فاز فريق إيران المختلط في مسابقة المسدس الهوائي 10 أمتار (P6) بالميدالية الذهبية في نهائي بطولة العالم للرماية لذوي الاحتياجات الخاصة 2026 في صربيا.

تنافس فريق ايران المختلط المؤلف من سارة جوانمردي وعلي كلوي، الثلاثاء في الدور التمهيدي ضد فرق من الهند والصين وكازاخستان وتركيا وأذربيجان وأوزبكستان وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا وهونغ كونغ وتايوان وسنغافورة، ووصل إلى نهائي P6 .

وفي النهائي تغلب فريق ايران المختلط على الهند وكازاخستان لينال الميدالية الذهبية بعد تسجيله رقما قياسيا بلغ 565 نقطة.

ونال فريقا الهند وكازاخستان الميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي.