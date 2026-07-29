رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يشكر نظيره الإيراني على تهنئته بتتويج إسبانيا بكأس العالم 2026

طهران/ ارنا- وجه رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم "رافائيل لوزان أبال"، رسالة رسمية أعرب فيها عن شكره وتقديره لنظيره الإيراني "مهدي تاج"، على تهنئته بمناسبة فوز المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، مؤكداً على استمرار العلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الاتحادين.

وجاء في نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم: لقد تلقينا رسالتكم ببالغ التقدير، إن مثل هذه الإنجازات هي ثمرة للعمل الدؤوب والالتزام والقيم التي تمثلها كرة القدم، وهي تكتسب معنىً وقيمةً أكبر حين نتشاركها مع الأصدقاء والزملاء في أسرة كرة القدم الدولية. لذا، فإن كلماتكم النبيلة تحظى بتقدير كبير من قبل كافة أعضاء الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأضاف رئيس الاتحاد الإسباني في رسالته: نحن ممتنون للغاية لصداقتكم ودعمكم، ونتطلع بشوق إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين الاتحادين.