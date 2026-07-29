وزير الرياضة يقترح توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي بين إيران وأوزبكستان

طهران/ ارنا- اقترح وزير الرياضة والشباب الإيراني "أحمد دنيامالي"، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الرياضي مع أوزبكستان، وذلك خلال مباحثات عبر تقنية الفيديو أجراها مع سفير إيران في طشقند "محمد علي إسكندري".

وأفادت “إرنا” بأن سفير إيران في طشقند بحث، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع وزير الرياضة والشباب الإيراني، سبل توسيع التعاون الرياضي بين إيران وأوزبكستان.

وأكد "إسكندري" جاهزية السفارة الإيرانية لتسهيل التعاون الرياضي بین البلدین، معتبراً أن تطوير التعاون الاقتصادي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز العلاقات الرياضية بين إيران وأوزبكستان.

وأوضح أن "السياحة الرياضية، وتصدير المعدات الرياضية، وتقديم الخدمات الطبية والرياضية، فضلاً عن الدعم المتبادل في المحافل الدولية، تُعد من أبرز المحاور التي يمكن أن تساهم في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جانبه، أشار وزير الرياضة والشباب إلى القدرات الرياضية لأوزبكستان، واصفاً إياها بأنها إحدى القوى الرياضية الصاعدة في آسيا، كما نوّه بالنجاحات الملحوظة التي حققتها في الألعاب الأولمبية والآسيوية.

وأكد دنيامالي على ضرورة اغتنام كل فرصة متاحة لتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وإقامة المعسكرات التدريبية المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون الثنائي..