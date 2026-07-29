أطعمة قد تزيد نوبات النقرس.. وأخرى تساعد على حماية المفاصل

يُعد النقرس أحد أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا، وينتج عن ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم، ما يؤدي إلى تكوّن بلورات دقيقة داخل المفاصل تسبب ألمًا شديدًا ومفاجئًا، إلى جانب التورم والاحمرار، وغالبًا ما تظهر الأعراض في مفصل إصبع القدم الكبير.

ويُعتبر النظام الغذائي من العوامل المهمة في التحكم بمستويات حمض اليوريك وتقليل احتمالية تكرار نوبات النقرس، إذ تحتوي بعض الأطعمة على نسب مرتفعة من مركبات البيورين التي تتحول داخل الجسم إلى حمض اليوريك، بينما تساعد خيارات غذائية أخرى على دعم صحة المفاصل وتقليل العوامل المرتبطة بالالتهاب.

اللحوم الحمراء.. تناولها بكثرة قد يزيد خطر النوبات

تحتوي اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والغنم على كميات مرتفعة من البيورين، ما يجعل الإفراط في تناولها مرتبطًا بارتفاع مستويات حمض اليوريك لدى بعض الأشخاص.

ولا يعني ذلك ضرورة الامتناع عنها بشكل كامل، لكن تقليل الكميات واختيار مصادر بروتين متنوعة قد يساعد في تقليل خطر حدوث نوبات النقرس والسيطرة على الأعراض بشكل أفضل.

الأحشاء.. من أكثر الأطعمة احتواءً على البيورين

تُصنف الأحشاء مثل الكبد والكلى والقلب ضمن الأطعمة الغنية جدًا بالبيورين، ولذلك فإن تناولها بكثرة قد يؤدي إلى زيادة مستويات حمض اليوريك في الجسم.

ويُنصح مرضى النقرس، خصوصًا من لديهم ارتفاع في مستويات حمض اليوريك، بتجنب الإفراط في هذه الأطعمة أو تناولها بكميات محدودة وفقًا لتوجيهات الطبيب.

بعض المأكولات البحرية قد تحفز أعراض النقرس

رغم أن الأسماك والمأكولات البحرية تعد مصادر مهمة للبروتين والعناصر الغذائية المفيدة مثل أحماض أوميغا 3، فإن بعض الأنواع تحتوي على مستويات مرتفعة من البيورين.

ومن أبرز الأنواع التي قد ترتبط بزيادة خطر نوبات النقرس:

السردين.

المحار.

بعض أنواع القشريات.

ويختلف تأثير هذه الأطعمة من شخص لآخر، لذلك يفضل مراقبة استجابة الجسم وتحديد الكميات المناسبة مع الطبيب أو اختصاصي التغذية.

المشروبات السكرية.. عامل قد يرفع حمض اليوريك

تُعد المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة، خاصة الفركتوز، من الخيارات التي قد تؤثر سلبًا في مستويات حمض اليوريك.

وتشير الدراسات إلى أن الفركتوز قد يحفز إنتاج حمض اليوريك في الجسم، مما يزيد احتمالية ظهور نوبات النقرس لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة.

لذلك يُفضل استبدال المشروبات المحلاة بالماء أو المشروبات قليلة السكر، مع الحفاظ على شرب كميات كافية من السوائل لمساعدة الكلى على التخلص من حمض اليوريك.

الأطعمة المصنعة.. تأثيرها غير مباشر على المفاصل

تشمل الأطعمة المصنعة الوجبات السريعة، واللحوم المصنعة، والمنتجات الغنية بالملح والدهون غير الصحية.

ورغم أن هذه الأطعمة لا تسبب النقرس بشكل مباشر في جميع الحالات، فإن الإفراط فيها قد يرتبط بزيادة الوزن وارتفاع مستويات الالتهاب في الجسم، وهما عاملان قد يزيدان صعوبة التحكم بأعراض النقرس.

لذلك يفضل الاعتماد أكثر على الأطعمة الطبيعية والغنية بالعناصر الغذائية.

المقليات والدهون غير الصحية.. قد تزيد الالتهابات

قد تؤثر الأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة في صحة الجسم بشكل عام، إذ تشير بعض الأبحاث إلى احتمال ارتباطها بزيادة الالتهابات والإجهاد التأكسدي.

كما أن تناولها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على المفاصل ويؤثر في القدرة على السيطرة على أعراض النقرس.

أطعمة قد تساعد في دعم صحة المفاصل

إلى جانب تقليل الأطعمة التي قد تزيد من خطر النوبات، يساعد اتباع نظام غذائي متوازن على تحسين صحة المفاصل وتقليل العوامل المرتبطة بالنقرس.

ومن الخيارات الغذائية المفيدة:

الخضراوات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.

الفواكه الطازجة بكميات مناسبة.

الحبوب الكاملة.

منتجات الألبان قليلة الدسم.

المكسرات الصحية.

شرب كميات كافية من الماء.

وتشير بعض الدراسات إلى أن منتجات الألبان قليلة الدسم قد تساعد في خفض مستويات حمض اليوريك، كما أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة النباتية تدعم الحفاظ على وزن صحي، وهو عامل مهم لدى الأشخاص المصابين بالنقرس.

النظام المتوازن هو الأساس للسيطرة على النقرس

لا يوجد طعام واحد يؤدي وحده إلى الإصابة بنوبات النقرس، لكن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالبيورين أو السكريات المضافة قد يزيد احتمالية ارتفاع حمض اليوريك لدى بعض الأشخاص.

ويظل أفضل أسلوب للحد من النوبات هو اتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل الأطعمة التي قد تحفز الأعراض، وشرب كمية كافية من الماء، إلى جانب الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب للحفاظ على صحة المفاصل وتقليل الألم.