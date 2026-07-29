كينيا: مقتل 5 عناصر أمن في هجوم مسلح قرب الحدود مع الصومال

الميادين/ قُتل خمسة عناصر من قوات الأمن الكينية في اشتباك مع مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى حركة "الشباب"، في مقاطعة مانديرا شمال شرقي البلاد، قرب الحدود مع الصومال.

وقالت الشرطة الكينية إنّ دورية تابعة لمجموعة العمليات الخاصة في منطقة ألونغو اشتبكت مع مسلحي الحركة في محيط سد وانتي، ظهر الثلاثاء الـ 28 من تموز/يوليو. وبحسب تقرير الشرطة، أسفر الاشتباك عن مقتل عناصر الأمن الخمسة، فيما أطلقت الأجهزة الأمنية عملية لملاحقة المهاجمين في المنطقة الحدودية.

وأرسلت السلطات تعزيزات أمنية إلى موقع الهجوم، إلا أنّ مركبة مدرعة تابعة للقوة المساندة تعرضت لانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، ما أدى إلى تدميرها من دون تسجيل إصابات بين أفراد القوة.