استطلاع: غالبية الأميركيين يؤيدون اعتقال نتنياهو إذا زار واشنطن

الميادين/ أظهر استطلاع رأي أجرته مجلة "الإيكونوميست" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف"، في الفترة من 25 إلى 27 تموز/يوليو، أن نحو نصف الأميركيين (49%) يعتقدون أنه ينبغي على الولايات المتحدة الأميركية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا ما قدم إلى أراضيها، بناءً على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب الاستطلاع، أشار 47% من المشاركين الأميركيين إلى أن نتنياهو مذنب بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، فيما اعتبر 43% من الأميركيين أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. وحول أثر سياساته على العلاقات الثنائية، كشف الاستطلاع أن 47% من الأميركيين، بينهم 61% من الديمقراطيين و30% من الجمهوريين، يَرَوْن أن تصرّفات نتنياهو قد أضرّت بالعلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".

يأتي هذا في وقتٍ تتصاعد فيه نسبة البالغين الأميركيين الذين باتوا يمتلكون نظرة سلبية تجاه "إسرائيل"، وذلك نتيجة لتبعات وتداعيات عدوانها المستمر في غزة وحربها على إيران.