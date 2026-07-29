السلطات اليونانية تعتقل أربعة إسرائيليين بتهمة تهريب مخدرات

روسيا اليوم/ اعتقلت السلطات اليونانية أربعة إسرائيليين وأربعة مواطنين أجانب آخرين، على خلفية اتهامهم بحيازة مواد مخدرة على متن قارب خاص في ميناء بيريجيالي، الواقع في جزيرة ليفكادا اليونانية. وحسبما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التقارير الأولية عن خفر السواحل اليوناني، يشتبه في أن المجموعة كانت تشارك في حفلة للمخدرات على متن المركب.

وكان من بين المعتقلين مواطنون من تركيا وإيطاليا وإسبانيا ولاتفيا، إلى جانب الإسرائيليين الأربعة، الذين وُصفوا في التقارير الإعلامية بأنهم رجال أعمال، بينهم شخص يُقال إنه مرتبط بسلسلة مقاهي إسرائيلية، وقد تم احتجازهم جميعاً بتهمة انتهاك القانون اليوناني رقم 4139/2013 المتعلق بالمواد المسببة للإدمان، والذي يحدد العقوبات الوطنية لتهريب المخدرات وحيازتها، بالإضافة إلى تنظيم استخدام القنب الطبي. وأسفر تفتيش القارب عن ضبط كمية من المواد المخدرة، شملت حوالي 56 غراماً من القنب غير المعالج، و10 غرامات من مادة بلورية وُصفت بأنها ميثامفيتامين وMDMA، و13 قرصاً من الإكستاسي، وعبوات نايلون تحتوي على 8.1 غرام من الكوكايين، إلى جانب أطباق تحتوي على بقايا القنب، وقطعتين بلاستيكيتين لطحن القنب، و12 قرصاً أزرق غير معروف، وأوراق نقدية تحمل آثار الكوكايين.