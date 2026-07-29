جيش الاحتلال يشهد تفاقم أزمة انتحار جنوده النظاميين

العالم/ كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تصاعد حالات الانتحار في صفوف جيش الإحتلال ، مع تسجيل 16 حالة بين الجنود النظاميين منذ بداية عام 2026، وسط تقارير تربط الظاهرة بالضغوط النفسية الناجمة عن الحرب.

وأضافت "هآرتس" أن 9 جنود آخرين من النظاميين والاحتياط انتحروا خلال الفترة نفسها بعد تسريحهم من الخدمة أو أثناء الإجازات، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 25. ويأتي هذا الارتفاع بعد تسجيل 22 حالة انتحار بين "الجنود" أثناء الخدمة في عام 2025، وهو أعلى معدل خلال 15 عاماً، فيما تعزو تقارير "إسرائيلية" تصاعد الظاهرة إلى الضغوط النفسية المتفاقمة واستمرار الحرب.