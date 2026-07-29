العالم/ كشف مشروع تقرير أممي عن معطيات جديدة تشير إلى تورط إماراتي وأميركي في دعم قوات الدعم السريع في السودان.

ويفيد التقرير بأن طائرات من طراز 'بوينغ 727' مرتبطة بشبكة أعمال أحد المتعاقدين العسكريين الأميركيين استخدمت في نقل مقاتلين مرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة إلى الدعم السريع. كما جندت شركة مقرها الإمارات، ما بين الف وخمسمئة وألفي مرتزق كولومبي للقتال إلى جانب هذه القوات في دارفور. في السياق، فأن أخطر الجرائم الدولية قد تكون في مدينة الأُبيّض التي تقع شمال كردفان جنوب السودان.