طهران: لن نسمح لسفن الدول التي تتلقى اموالا من ارصدتنا المجمدة العبور من المضيق

*مقر خاتم الانبياء: اميركا تسعى في إطار مواصلة زعزعة المنطقة تنفيذ حصار بحري غير قانوني على إيران

*لن نترك أي تهديد أو عمل عدائي يصدر عن الجيش الاميركي الإرهابي من دون رد وسنتعامل معه بالشكل المناسب

طهران-فارس:-أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي انه لن يُسمح لأي شركة أو دولة تتلقى أموالاً من أصول إيرانية بالمرور عبر مضيق هرمز.

وقال المتحدث بأسم المقر العقيد ابراهيم ذو الفقاري في بيان:

في أعقاب الأعمال العدوانية والجهود المتواصلة لزعزعة استقرار المنطقة، أعلن الرئيس الامريكي أنه سيدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن التي تضررت خلال الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية نتيجةً لزعزعة الأمن التي مارسها الجيش الأمريكي وانتهاك حق المرور غير القانوني وغير الآمن جنوب مضيق هرمز، وذلك من الأصول الإيرانية المجمدة..

وإذ نحذر الرئيس الأمريكي المجرم من عواقب هذا العمل غير القانوني، فإننا نعلن لجميع الشركات والدول التي ترحب باقتراح ترامب وتستخدم الأصول الإيرانية المجمدة تحت هذا المسمى، أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح من الآن فصاعدًا لأي من سفنها بالمرور عبر مضيق هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مقر خاتم الأنبياء المركزي أعلن أن أمريكا، في إطار مواصلة أعمالها العدائية وزعزعة الأمن في المنطقة، وفي سياق سعيها إلى تنفيذ حصار بحري غير قانوني على إيران، أقدمت خلال الأيام الثلاثة الماضية على تهديد السفن والزوارق التجارية وناقلات النفط الإيرانية داخل المياه الساحلية والإقليمية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف في بيان له: نحذر من أن هذا الإجراء الأمريكي يُعدّ بمثابة توسيع للحرب في المنطقة، وكما أثبتت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عملياً في الميدان، فإنها لن تترك أي تهديد أو عمل عدائي يصدر عن جيش ذلك البلد الإرهابي من دون رد، وستتعامل معه بالشكل المناسب.

من جهته قال مستشار القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية العميد "مجتبى جعفري": إن القوات المسلحة تقف بصلابة في مواجهة العدو، مضيفًا أن الشعب الإيراني، بوحدته، سيقف في وجه أي مؤامرة.

وأفادت “إرنا” أن العميد “جعفري” قال امس الثلاثاء، خلال مراسم إحياء ذكرى ٣٩٨ شهيدا من الجيش في مدينة آمل، شمال البلاد: إن أعداء الشعب الإيراني حاولوا، خلال السنوات الأخيرة، وبأساليب متعددة، النيل من إرادة الشعب والقوات المسلحة، غير أنهم واجهوا في الواقع تلاحما وصمودا ومعنويات عالية لدى المدافعين عن الوطن.

واعتبر أن السلوكيات العدائية لواشنطن وتل أبيب ليست سوى ترجمة لعجزهما أمام قوة الردع الإيرانية، مؤكداً أن كل المخططات التي سعى الأعداء لتنفيذها مآلها الفشل الذريع.

وأكد العميد جعفري أن الجيش أثبت، في مختلف المراحل، وفاءه للشعب ولمبادئ الثورة، مشدداً على أن قوات الجیش، إلى جانب سائر القوات المسلحة، تواصل الدفاع بعزم راسخ وروحية جهادية عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها والقيم الإسلامية، ولن تسمح بأي اعتداء على الوطن.