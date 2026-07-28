انصار الله: سنواصل العمليات ضد السعودية حتى رفع الحصار

صنعاء- وكالات:- أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، مواصلة العمليات ضد السعودية حتى رفع الحصار عن اليمن.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد البخيتي، أوضح أن السعودية تحاول تحميل المعارضين الداخليين مسؤولية قصف مطار صنعاء وانتهاك الأجواء اليمنية بواسطة الطائرة المسيّرة «بيرقدار» التي تم إسقاطها، بهدف تصوير الأمر على أنه صراع داخلي.

وأكد البخيتي أن أي انتهاك لسيادة اليمن لن يعفي السعودية من المساءلة والعقاب، مشدداً على أن أسلحة الحركة لن تُوجَّه مطلقاً إلى الخصوم في الداخل، وإنما ستُستخدم حصراً في مواجهة العدو السعودي.

وأضاف أن العمليات العسكرية التي تنفذها الحركة ضد السعودية لن تتوقف إلا عندما تنهي الرياض ما اعتبره احتلالاً لليمن وترفع الحصار المفروض عليه.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية اليمنية رفضها القاطع لانتهاك النظام السعودي للأجواء اليمنية، معتبرةً ذلك أمراً مرفوضاً سيُقابل برد تكفله الأعراف والقوانين الدولية.

وقالت الوزارة في بياناتها إن إسقاط طائرات مسيّرة تابعة للسعودية في الأجواء اليمنية "يثبت حالة الانتهاك" و"يمنح اليمن حق التعامل بالمثل"، مشددةً على أنها "لن تقبل بانتهاك سيادتها" وستتعامل بما يحفظ حقوقها.

وفي رد على الانتقادات الدولية، وجهت الوزارة سؤالاً استنكارياً للمستنكرين موقف اليمن، قائلة: "افتحوا أجواءكم للطيران السعودي يسرح فيها ويمرح كما يشاء ويستهدف من أراد".

كما جددت الوزارة التأكيد على مبدأ "وحدة الساحات" ووصفته بالديني والراسخ مهما كانت الأحداث، مستنكرةً التهديدات السعودية للعراق، ومحذرةً النظام السعودي من أن استعداء محيطه العربي والإسلامي سيُلحق به خسارة كبرى.