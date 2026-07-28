تأكيد إيراني سعودي عماني على دعم الجهود الدبلوماسية

طهران-فارس:-أكد وزراء خارجية إيران وعمان والسعودية، أثناء استعراضهم لأحدث التطورات الثنائية والإقليمية، على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد عباس عراقجي، في اتصالين هاتفيين منفصلين مع وزيري خارجية عمان بدر البوسعيدي، والسعودية فيصل بن فرحان، أثناء استعراض آخر التطورات الثنائية والإقليمية، على ضرورة تعزيز التعاون ودفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة والقضاء على حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز بسبب الأعمال العدوانية الامريكية.