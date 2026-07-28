سقوط بورصة الدول العربية بعد مهاجمة اليمن منشأة ارامكو

طهران – كيهان العربي

أفادت وسائل الاعلام العربية ان هجوم السبت الماضي على منشأة ارامكو النفطية في السعودية من قبل اليمن وخشية المستثمرين من تاثير التحولات في مضيق باب المندب على أمن الطاقة قد انعكس على سقوط بورصة الدول العربية.

وبالتزامن مع شدة التصادم الامني في المنطقة وهجوم انصار الله على المنشات النفطية للسعودية في ميناء ينبع وجازان المطلين على البحر الاحمرتراجعت بورصة الاسهم للدول العربيةيوم الاحد الماضي.

فقد سجل مؤشر بورصة السعودية نهاية تعاملاتها تراجعا بمقدار ثلاثةاعشارفي المائة.كما وتراجعت اسهم شركة ارامكو النفطية السعودية بمقدار تسعة اعشار في المائة . فيما سجلت بورصة قطر هبوطا معدله ثلاثة اعشار في المائة .فكان انعكاسه اشد على البنك الاسلامي.

فيما تراجعت اسهم بورصة البحرين بمقدار عشر في المائة .الا ان بورصة عمان ارتفعت سبعة اعشار في المائة وبنك الكويت سدس في المائة في نهاية معاملاتها.

ورغم ان بورصة دبي كانت مغلقة اخر الاسبوع اثنين بالعشرة في المائة.

هذا وقد تاثرت الاسواق التجارية والبورصات في الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي بشكل مباشر جراء الحرب التي فرضت على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل اميركا وحليفاتها من الدول العربية واسرائيل.