قريباً..إصدار لوائح الاتهام في قضية استشهاد قائد الثورة

طهران-تسنيم:-أعلن المدعي العام في طهران أن لوائح الاتهام في قضية استشهاد قائد الثورة الشهيد وشهداء مدرسة ميناب ولامرد ستصدر قريباً.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المدعي العام في طهران أعلن أن لوائح الاتهام المتعلقة بالحرب التي استمرت 12 يوماً تم استكمالها وإصدارها بالكامل، مشيراً إلى أن 140 ملفاً قضائياً مرتبطاً بالحرب التي استمرت 40 يوماً انتهت حتى الآن إلى إصدار لوائح اتهام قانونية.

وأوضح أن من بين هذه الملفات، هناك 23 قضية تتعلق بجرائم الكيان الصهيوني، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما تتعلق 74 قضية أخرى بإجراءات أمريكا ويتصدرها رئيس هذا البلد.

وأضاف أن التهم الواردة في لوائح الاتهام تشمل «الإفساد في الأرض»، و«القتل»، و«التخريب»، و«إحداث إصابات وجروح عمدية»، و«الأعمال الإرهابية.

وأشار إلى أن ملف استشهاد قائد الثورة الشهيد وأفراد أسرته، إلى جانب ملفات خاصة أخرى تتعلق بالجرائم التي وقعت في لامرد وميناب، ستُحال إلى المحكمة خلال مدة أقصاها أسبوعان.