دول أوروبية أعضاء بالجنائية تسمح لـ"جناح صهيون" بعبور أجوائها

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين 27 يوليو/تموز الجاري بالتوقيت المحلي في واشنطن، إلى قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، على متن الطائرة الحكومية المعروفة باسم "جناح صهيون"، بعد رحلة جوية استغرقت أكثر من 12 ساعة، عبرت خلالها أجواء عدة دول أوروبية وكندا، وجميعها أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتُظهر بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار"، حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، أن الطائرة الحكومية الإسرائيلية التي تحمل التسجيل (4X-ISR) أقلعت من قاعدة نيفاتيم الجوية قرب مدينة بئر السبع الساعة 12:57 ظهرا بالتوقيت المحلي. واتجهت الطائرة بعد الإقلاع نحو الشمال الغربي فوق البحر المتوسط، قبل أن تدخل الأجواء اليونانية، ثم واصلت رحلتها عبر أجواء كل من إيطاليا وفرنسا، لتغادر بعدها الساحل الغربي لأوروبا باتجاه المحيط الأطلسي.