الإبادة الجماعية في غزة تخلف آثاراً كارثية على الأمهات وحديثي الولادة

حذّر تقرير جديد من التداعيات الكارثية التي خلفتها الإبادة الجماعية في قطاع غزة على النساء الحوامل والأمهات المرضعات وحديثي الولادة، مؤكداً أن البقاء على قيد الحياة خلال فترة الحمل أصبح "مسألة حظ بدلاً من الرعاية" في ظل انهيار المنظومة الصحية وتفاقم سوء التغذية.

وأصدر "مركز العودة الفلسطيني" دراسة بعنوان "الحمل تحت الحصار: العنف الإنجابي وتدمير حياة الأمهات في غزة"، استندت إلى بيانات صادرة عن وكالات الأمم المتحدة ومنظمات طبية وإنسانية، لتوثيق الآثار الصحية والإنسانية للإبادة الجماعية على صحة الأمهات والأطفال.

وحذر التقرير من أن تداعيات سوء التغذية والنزوح والصدمات النفسية لن تقتصر على المرحلة الراهنة، بل قد تمتد لتؤثر على نمو وصحة جيل كامل من الأطفال في قطاع غزة. وجاء في التقرير أن الحرب لا تقتصر على القتل والتدمير، بل تمتد إلى المراحل الأولى م