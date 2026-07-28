آية الله جوادي آملي: إيران لم تكن يوماً البادئة بالعدوان، ولن تمنح أي معتد الأمان

ساري/ارنا- أكد المرجع الديني آية الله عبد الله جوادي آملي أن "الشعب الإيراني لم يكن يوماً البادئ بشن أي عدوان، ولن يمنح أي معتدٍ الأمان، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد والوحدة الوطنية.

وقال آية الله جوادي آملي خلال المراسم الأولى لإحياء ذكرى ۳۹۸ شهيداً من شهداء الجيش في مدينة آمل بمحافظة مازندران (شمالي إيران): إن الشعب الإيراني لم يكن يوماً البادئ بالعدوان على الآخرين، ولن يمنح أي معتدٍ الأمان ولن يسمح له بالمساس بأمن البلاد.

وأشار إلى الارتباط الوثيق للشعب الإيراني بثقافة عاشوراء، مؤكداً: إن شعبنا شعبٌ حسيني، وتلك الروح ذاتها التي تجلّت في نهضة سيد الشهداء (ع)، لا تزال حية ونابضة اليوم في وجدان أبناء هذه الأرض.

كما لفت إلى المشاركة الملحمية للمواطنين في الساحات دعماً للوطن، موضحاً أن حضور الشعب وتضحياته في ميادين الدفاع عن الثورة والبلاد يمثلان مظهراً من مظاهر النصرة الإلهية، مضيفاً أن الله تعالى يهيّئ المؤمنين لنصرة دينه والدفاع عن حياضه.