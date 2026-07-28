رئیس الجمهوریة: الانسجام والوحدة يشكلان المحور المركزي للإعلام الحكومي

طهران/ إرنا- أكد رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" أن الانسجام والوحدة يشكلان المحور الأساسي للإعلام الحكومي؛ مشددا على ضرورة تنظيم الهياكل والشبكات الوطنية والمحلية، والاهتمام بالجمهور عند تقديم التقارير، وتفویض المهام إلى المواطنين، والثقة بالجيل الشاب، باعتبارها من أولويات عمل إدارات العلاقات العامة.

وكتب الرئيس "بزشكيان" الثلاثاء في تدوينة عبر منصة "إكس": إن الانسجام والوحدة هما المحور المركزي للإعلام الحكومي. وينبغي تفعيل شبكة الحكومة الممتدة حتى القرى في مختلف أنحاء البلاد.

وختم رئيس الجمهورية تدوينته بالقول: ينبغي أن تضع إدارات العلاقات العامة في مقدمة أولوياتها تنظيم الهياكل والشبكات على المستويين الوطني والمحلي، ومراعاة احتياجات الجمهور عند عرض التقارير، وتعزيز مشاركة المواطنين، والثقة بقدرات الجيل الشاب.