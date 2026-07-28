عراقجي ونظيره الياباني يتباحثان هاتفيا حول آخر التطورات

طهران/ ارنا- أجرى وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية "عباس عراقجي" اتصالا هاتفيا مع نظيره الياباني "توشيميتسو موتيغي"، حيث بحثا خلاله العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، ووزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيغي"، ظهر الثلاثاء اتصالا هاتفيا، تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، ولا سيما الراهنة منها.

وخلال الاتصال، اطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره الياباني على آخر المستجدات المتعلقة بالمسار الدبلوماسي الهادف إلى إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لإزالة حالة انعدام الأمن المفروضة على مضيق هرمز، والناجمة عن الإجراءات العدوانية الأمريكية.

وبحث وزيرا خارجية إيران واليابان أيضا عددا من القضايا القنصلية وسبل متابعتها.