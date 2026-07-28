وزير الصحة الايراني: 60 مواطنًا استشهدوا خلال الهجمات العدوانية الاميركية الاخيرة على جنوب البلاد

طهران/ارنا- صرّح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني انه خلال الهجمات العدوانية الاميركية التي نفذت خلال ما بين 10 الى 12 يوما الماضية على مناطق جنوب البلاد، استشهد 60 من ابناء وطننا أوُصيب نحو 670 شخصًا اخر.

وخلال اجتماع أعرب ظفرقندي عن تقديره لأداء أعضاء الفريق الصحي الوطني خلال الحرب الأخيرة، لا سيما في التصدي للعدوان خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، وصرح قائلاً: "خلال العشرة إلى الاثني عشر يومًا الماضية من الاشتباكات، أُصيب نحو 670 شخصًا، واستُشهد 60 آخر من أبناء وطننا".

وشكر أيضًا نواب الوزراء ومديري وزارة الصحة الذين زاروا المناطق الجنوبية من البلاد خلال الأسابيع الماضية، في ظل ظروف الحرب، وتفقدوا الوضع الصحي في هذه المناطق.

وأشار وزير الصحة إلى النجاح الذي حققته جامعة كرمان للعلوم الطبية في تنظيم أول فعالية بعنوان "ليلة العلوم" وعرض إنجازات الجامعة العلمية على المجتمع، مؤكدًا على ضرورة تفاعل الجامعات مع المجتمع لتحديد المشكلات والقضايا الاجتماعية وحلها.

وأضاف ظفرقندي، مشيرًا إلى الجهود القيّمة المبذولة في جامعة كرمان للعلوم الطبية: "تضم هذه الجامعة أساتذة وأعضاء هيئة تدريس أكفاء، اتخذوا خطوات جادة لرفع مستوى الوعي الصحي في تلك المنطقة".

وأشار وزير الصحة إلى تحسين الوعي الصحي وتعزيز الرعاية الذاتية كخطوات هامة للنهوض بصحة المجتمع، وأكد على ضرورة توسيع نطاق التثقيف الصحي العام والوقائي والعملي، كإنعاش القلب والرئتين وعلاج ضحايا الحوادث، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية على مستوى المجتمع، لرفع مستوى الوعي الصحي العام وقال: إذا ما تحسّن الوعي الصحي، أمكن الوقاية من العديد من الأمراض، بما فيها السرطان، وعلاجها.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار ظفرقندي إلى الأداء المتميز لجامعة كردستان للعلوم الطبية في معالجة الأضرار الاجتماعية وتقديم خدمات طبية متخصصة وفائقة التخصص في حالات الاعتداء على الأطفال، واصفًا قصف مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب من قبل الأعداء الصهاينة الأمريكيين في الحرب المفروضة الثالثة بأنه مثال على جريمة ضد الأطفال والإنسانية، وأكد على ضرورة التخطيط واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الصحة النفسية، لا سيما بين أطفال ميناب وسائر انحاء البلاد، وعلى الصعيد الدولي، يجب أن نبقي راية مظلومية أطفال ميناب عالية.