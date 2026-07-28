الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

موسكو / وكالات: استقر الدولار يوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى له في 4 أسابيع مع ترقب المتعاملين لاحتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وظل ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تضم الين واليورو، مستقرا تقريبا عند 101.50 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ أول يوليو 2026.

وارتفع اليورو 0.05% إلى ​1.1370 دولار. وسجل الدولار 163.745 مقابل الين الياباني. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% ​إلى 1.330 دولار.

ورغم تراجع أسعار النفط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع الهجمات على إيران، لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وقال ​دومينيك بانينج المسؤول عن استراتيجية أكبر عشر عملات أجنبية لدى نومورا في لندن "كان تحرك عوائد ​السندات الأمريكية عاملا قويا جدا في تفسير تحركات الدولار".

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء اجتماعه الذي يستمر ‌يومين ⁠بشأن السياسة النقدية. ويعتقد عدد متزايد من شركات الوساطة الكبرى أن هناك احتمالا حقيقيا لرفع المجلس سعر الفائدة هذا الأسبوع، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 40% تقريبا برفع أسعار الفائدة 25 ​نقطة أساس غدا الأربعاء ​بعد أن كان الاحتمال ⁠20 بالمئة قبل أسبوع. ويتوقع المتعاملون بنسبة 95% رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2026.

وسيترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضا بيانات الناتج المحلي ​الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو ​مقياس التضخم ⁠المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.