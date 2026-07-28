الصين تختبر مسيّرة جديدة قادرة على التحليق لـ 24 ساعة

ذكرت صحيفة South China Morning Post أن الصين أجرت في 26 يوليو الجاري اختبارات ناجحة على مسيّرة TP200 المدنية القادرة على التحليق لمدة طويلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن TP200 هي أول مسيّرة مدنية صينية بعيدة المدى من فئة الطن، قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة مع أقصى حمولة لها، ويمكنها قطع مسافة 3000 كلم في كل مهمة، وصممت لتنفيذ مهمات الرصد والاستطلاع ومساندة مهمات الدوريات البحرية، ومهمات إمداد الجزر، ومهمات المسح الجغرافي.

ويشير مصممو الطائرة إلى أنه بفضل تصميمها المعياري المرن، يمكن إعادة تهيئتها واستخدامها لمراقبة المناطق القاحلة، ومكافحة حرائق الغابات، ورسم الخرائط، أو مسح الغابات والمسطحات المائية، بغض النظر عن الأحوال الجوية.