الطائرة الإيرانية "سيمرغ" تدخل مرحلة الاعتمادات اللازمة والتشغيل التجاري متوقع في 2027

طهران /مهر: أعلن أمين لجنة تطوير اقتصاد المعرفة في قطاع الفضاء والنقل والعمران التابعة لمعاونية الشؤون العلمية في رئاسة الجمهورية الإيرانية، أن طائرة الشحن الإيرانية "سيمرغ" دخلت مرحلة الحصول على الاعتمادات الفنية وشهادات المطابقة، متوقعاً دخولها الخدمة التجارية خلال عام 2027.

وأوضح أمين لجنة تطوير اقتصاد المعرفة في قطاع الفضاء والنقل والعمران أن مشروع "سيمرغ" يهدف إلى تطوير طائرة شحن محلية قادرة على تلبية احتياجات قطاع النقل الجوي، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات تصميم الطائرات وتصنيعها واختبارها والحصول على الشهادات الفنية اللازمة.

وأشار إلى أن الطائرة طُورت بالاعتماد على منصة "إيران 140"، وتعد خطوة مهمة نحو توطين صناعة الطيران، خاصة في مجال النقل الجوي والبنية اللوجستية، الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وأضاف أن المشروع يحظى بدعم معاونية الشؤون العلمية، وينفذ بالتعاون مع شركات معرفية وهيئة الصناعات الجوية الإيرانية (هسا) ومنظمة الطيران المدني، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال إجراءات الحصول على شهادات STC وTC تمهيداً لدخول الطائرة مرحلة التشغيل.

وأكد أن الشركات المعرفية تؤدي دوراً أساسياً في المشروع، من خلال المساهمة في تصميم الأنظمة الفرعية، وإجراء الاختبارات الفنية، واستكمال عمليات التوثيق والمعايرة، بما يعزز دور منظومة الابتكار في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.

وبيّن المسؤول الإيراني أن الموعد المستهدف لدخول الطائرة الخدمة التجارية لا يزال خلال عام 2027، مع احتمال حدوث تأخير محدود نتيجة بعض التحديات التي واجهت المشروع خلال العام الماضي، مؤكداً أن تحديد الموعد النهائي يبقى من صلاحيات الجهة المنفذة ومنظمة الطيران المدني الإيرانية.