توقف تدفق النفط من البحر الاحمر اضافة لمضيق هرمز

طهران – كيهان العربي:- فيما يحاول ترامب الضغط على ايران باثارة الفوضى في المنطقة والسيطرة على مضيق هرمز بدا اليمنيون حصارهم البحري على السعودية رسميا لتعبر اسعار النفط مستوى قياسيا .

فقد تعقدت الظروف في منطقة غرب وجنوب اسيا بشدة مراس الحرب التي بداتها اميركا واسرائيل على ايران مستهدفتين قلب النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية وتقسيم ايران و...فبلغت الى حرب البنى التحتية والسعي لفتح مضيق هرمز .المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب الا الحرب تسببت في غلقه مما صعد من اسعار النفط والغاز والبنزين عالميا.واتضح هذا الغلاء في الطاقة في اوربا واميركا.

وبالامس حصل امر جديد يدلل على حماقة ترامب ورعونته اذ اعلنت اليمن حصارها البحري على البحر الاحمر ولاتسمح بمرور قطرة نفط حتى من بحر العرب مما رفع اسعار الطاقة كبيرا.

فاليمن بموقعه الاستراتيجي المشرف على مضيق باب المندب كاهم ممر تجاري بحري ومسار حيوي لمرور الطاقة في العالم ارتبط بالتغييرات العالمية والامن البحري والتجارة الدولية .

اذ يرى الخبراء ان استمرار الصراع لعقد من الزمن قد شكل معادلة جديدة في محيط امن غرب اسيا وتسبب في تثبيت مكانة انصار الله اليمن كلاعب محوري في المعادلات الجيوبوليتيكية للمنطقة.