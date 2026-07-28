سعر خام "برنت" يهبط دون 83 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 13 يوليو 2026

موسكو / وكالات: استمرت أسعار النفط في التراجع الثلاثاء، وسط آمال في التوصل إلى تسوية للحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي تسببت ​في اضطراب كبير في تدفقات الطاقة العالمية.

وبحلول الساعة 11:53 بتوقيت موسكو، تراجعت عقود خام "برنت" الآجلة لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 3.26% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل 83.07 دولار للبرميل.

وقبل ذلك تراجعت العقود إلى دون مستوى 83 دولارا للمرة الأولى منذ 13 يوليو الماضي.

كما انخفضت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الآجلة لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 3.12% إلى 80.03 دولار للبرميل.