منظمة الحج الإيرانية: نتوقع مشاركة 6 ملايين زائر ايراني خلال الزيارة الأربعينية

طهران/ارنا- توقع مدير ممثلية منظمة الحج والزيارة الإيرانية في العراق، وصول أعداد الزائرين الإيرانيين المشاركين في زيارة الأربعينية هذا العام الى ستة ملايين زائر.

وقال مدير ممثلية منظمة الحج والزيارة الايرانية في العراق، محسن اسماعيل ساغرجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العلاقات الأخوية والتلاحم بين الشعبين العراقي والإيراني انعكسا على حجم الإقبال المتوقع، إذ من المرجح أن يتراوح عدد الزائرين الإيرانيين هذا العام بين خمسة وستة ملايين زائر خلال زيارة الأربعينية".

وأضاف، ان "زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الى العراق شهدت تنسيقاً مع الجهات المختصة والمسؤولين العراقيين بشأن توفير الدعم اللوجستي واتخاذ الإجراءات اللازمة داخل العراق".

وأشار الى ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستشارك بنحو ثلاثة آلاف موكب خدمي داخل العتبات المقدسة خلال الزيارة".

ولفت الى ان "محافظي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة تعهدا بتوفير حصص الوقود للمواكب الإيرانية، الى جانب تقديم مختلف أشكال الدعم اللوجستي الذي تحتاجه لخدمة الزائرين الإيرانيين".