جورج راسل يتجاوز خيبة الأمل رغم انتكاسة جديدة

أكد سائق فريق ​مرسيدس​ ​جورج راسل​ أنه تجاوز مرحلة خيبة الأمل، رغم تعرضه لانتكاسة جديدة في صراعه على لقب الفورمولا 1، بعدما أنهى سباق جائزة المجر الكبرى في المركز السابع.

وانطلق راسل من المركز السادس، لكن سيارته دخلت في نظام منع توقف المحرك عند الانطلاق، ما أدى إلى تراجعه إلى مؤخرة الترتيب قبل أن يشق طريقه نحو المركز السابع. كما خسر المزيد من النقاط أمام زميله كيمي انتونيلي، الذي بات يتقدم عليه بفارق 59 نقطة في ترتيب السائقين.

وقال راسل إنه لم يعد يرغب في الاستسلام للإحباط، موضحًا أن استمرار ذلك سيجعله يشعر بخيبة الأمل كل يوم، مشيرًا إلى أن العطل التقني أنهى فرصه في السباق، لكنه رأى جانبًا إيجابيًا في قوة وتيرة السيارة، والتي وصفها الفريق بأنها كانت بمستوى الأفضل على الحلبة.

وأوضح أن المشكلة بدأت قبل انطفاء أضواء الانطلاق بثوانٍ، عندما ارتفعت دورات المحرك بشكل غير طبيعي ولم تستجب السيارة لضغطه على دواسة الوقود، لافتًا إلى أن المحرك كان جديدًا وأن المشكلة سبق أن ظهرت خلال اختبارات ما قبل الموسم.

وأضاف راسل أنه يشعر هذا العام بحاجته إلى فترة التوقف الصيفية لاستعادة نشاطه قبل استئناف النصف الثاني من الموسم.