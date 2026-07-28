برشلونة يتحرك لضم مهاجم صريح بعد رحيل ليفاندوفسكي وراشفورد

يواصل ​برشلونة​ تحركاته في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بحثًا عن مهاجم صريح، لتعويض رحيل ​روبرت ليفاندوفسكي​ و​ماركوس راشفورد​، والحفاظ على القوة الهجومية للفريق قبل بداية الموسم الجديد. ورغم امتلاك المدرب ​هانز فليك​ عدة خيارات مثل ​فيران توريس​ وداني أولمو كمهاجم وهمي، إضافة إلى الوافدين كريم أدييمي وأنتوني غوردون، فإن إدارة النادي ترى أن التعاقد مع رأس حربة متخصص يمثل أولوية.

ويأتي ذلك بعد رحيل لاعبين سجلا معًا 33 هدفًا الموسم الماضي. وكان برشلونة قد أنهى الموسم بتسجيل 145 هدفًا، تصدرها لامين يامال بـ24 هدفًا، ثم رافينيا وفيران توريس بـ21 هدفًا لكل منهما. ويعمل المدير الرياضي ديكو على إتمام صفقة مناسبة دون مبالغة مالية قبل إغلاق الميركاتو.