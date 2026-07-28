رسميا.. زيدان مدربا لمنتخب فرنسا حتى مونديال 2030

اعلن ​الاتحاد الفرنسي لكرة القدم​ رسميًا تعيين النجم السابق ​زين الدين زيدان​ مديرًا فنيًا للمنتخب ، خلفًا ل​ديدييه ديشان​ الذي رحل عن منصبه بعد مسيرة تدريبية امتدت لـ 14 عاما شهدت التتويج بمونديال 2018 ووصافة 2022، وقاد الفريق مؤخرا للمركز الرابع في مونديال 2026.

ويعود زيدان إلى الساحة التدريبية بعد فترة غياب، بعدما كان ينتظر فرصة قيادة منتخب بلاده، رافضًا عدة عروض تدريبية، من بينها العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد، لتحقيق حلم قيادة "الديوك".

ويأمل الاتحاد الفرنسي أن يواصل زيدان النجاحات التي حققها لاعبًا ومدربًا، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، ويسعى الآن لتحقيق إنجاز جديد مع المنتخب الذي توج معه لاعبًا بكأس العالم 1998.