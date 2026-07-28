استون فيلا يستهدف جاكسون وتشيلسي يرفض خيار الإعارة

يبدي ​أستون فيلا​ اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم ​تشيلسي​ ​نيكولاس جاكسون​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن انتقاله على سبيل الإعارة غير وارد في الوقت الراهن.

ويملك تشيلسي وفرة في الخيارات الهجومية تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، بوجود كل من جواو بيدرو، وليام ديلاب، وإيمانويل إيميغا، إلى جانب جاكسون، الذين يتنافسون على قيادة خط الهجوم.

وجاء اهتمام أستون فيلا بعد انتقال مورغان روجرز إلى تشيلسي في صفقة قياسية بريطانية بلغت 117 مليون جنيه إسترليني، بينما ضم فيلا الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو على سبيل الإعارة، في ظل استمرار العلاقات الجيدة بين الناديين في سوق الانتقالات.

وقضى جاكسون عامين كمهاجم أساسي لتشيلسي، سجل خلالهما 30 هدفًا، قبل أن تتراجع مكانته في الفريق مع تعاقب المدربين، ثم انتقل لاحقًا على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ.