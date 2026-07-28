نيمار ينفي شائعات أزمة غرفة الملابس في سانتوس

نفى النجم البرازيلي ​نيمار​ صحة التقارير التي تحدثت عن وقوع أزمة داخل غرفة ملابس ​سانتوس​، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة بشأن توجيهه انتقادات حادة للاعبين الشباب لا أساس لها من الصحة.

وكانت وسائل إعلام برازيلية قد زعمت أن نيمار دخل في مشادة كلامية مع الثنائي الشاب ​غابرييل بونتيمبو​ و​جواو أنانياس​، عقب فقدان سانتوس تقدمه في إحدى المباريات، ما تسبب في توتر داخل الفريق.

وسبق للاعبين الشابين أن نفيا تعرضهما لأي إساءة شخصية، قبل أن يخرج نيمار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتوضيح حقيقة ما حدث.

وقال نيمار: "أتمنى أن يكون الجميع بخير. بالطبع لم تكن النتيجة التي أردناها، لكن علينا رفع رؤوسنا ومواصلة العمل. قرأت تقارير تزعم أنني هاجمت اللاعبين الشباب في غرفة الملابس، وهذا كذب تمامًا. أرجو ممن يروج لهذه الرواية أن يتوقف عن ذلك، لا تنشروا الأكاذيب."