باركولا يريد الانضمام الى ليفربول

كشفت تقارير صحافية أن الجناح الفرنسي الشاب ​برادلي باركولا​ يرغب في الانتقال إلى صفوف ​ليفربول​ خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يعتبر مشروع النادي الإنجليزي أولوية بالنسبة له في المرحلة المقبلة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن رغبة باركولا في ارتداء قميص "الريدز" ليست جديدة، إذ تم الحديث عنها منذ شهر مايو الماضي، حيث يرى اللاعب أن الانتقال إلى ملعب أنفيلد سيكون خطوة طبيعية في مسيرته، لكن في التوقيت المناسب.

ورغم وجود رغبة متبادلة بين الطرفين، لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق مالي نهائي أو إغلاق الصفقة بشكل رسمي، إذ لا تزال المفاوضات بحاجة إلى المزيد من الخطوات قبل الوصول إلى مرحلة الحسم.