مانشستر سيتي يعلن خضوع رودري لجراحة ناجحة

أعلن نادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي أن لاعب وسطه الإسباني ​رودري​ خضع لعملية جراحية بسيطة في الظهر تكللت بالنجاح.

وأوضح النادي أن اللاعب كان يعاني من بعض الآلام والانزعاج لفترة، قبل أن يخضع للتدخل الطبي من أجل معالجة المشكلة، ليبدأ بعدها فترة تأهيل قصيرة تمهيدًا للعودة إلى الملاعب دون الكشف عن موعد محدد لعودته .

وتمنى مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي الشفاء العاجل لرودري، مؤكدًا أنه سيواصل تقديم التحديثات الخاصة بمراحل تعافيه خلال الفترة المقبلة.

ويمثل غياب رودري المؤقت ضربة لمانشستر سيتي، في ظل أهميته الكبيرة في تشكيلة الفريق.