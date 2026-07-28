انسحاب برشلونة من صفقة كروبي

اعلنت مصادر صحفية ان المفاوضات المتعلقة بانتقال اللاعب ​كروبي​ إلى نادي ​برشلونة​ الإسباني توقفت، حيث لم يُسجل النادي الكتالوني أي تقدم أو محادثات رسمية جديدة لحسم الصفقة خلال الفترة الحالية.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى ترجيح انسحاب إدارة برشلونة بشكل كامل من السباق، بالتزامن مع إبداء نادي ​بورنموث​ الإنكليزي موقفاً صارماً يرفض فيه التفريط باللاعب أو عرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبناءً على هذه المعطيات الواقعية، باتت فرص إتمام الصفقة مستبعدة في الوقت الراهن، ليُغلق الملف رسمياً بين الطرفين، بينما يحتفظ بورنموث بركيزته الهجومية استعداداً للمنافسات القادمة في الموسم الكروي الجديد.