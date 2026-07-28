الونسو يشيد بشغف جواو بيدرو

اشاد المدرب تشابي الونسو بالأداء الهجومي المتميز للمهاجم جواو بيدرو خلال فوز البلوز على ​وسترن سيدني​ الاسترالي وكانت المواجهة قد انتهت بواقع 6 - 4، مؤكداً أنه يمتلك شغفاً كبيراً باللعب واصراراً واضحاً على تقديم موسم استثنائي.

وأشار ألونسو إلى أن بيدرو لم يكتفِ بالعديد من الأهداف التي سجلها حتى الآن، بل يتطلع باستمرار لتسجيل المزيد وترسيخ بصمته الهجومية.

​وفي سياق تحليله لأداء الفريق الإجمالي، أقرّ ألونسو بمواجهة بعض الصعوبات الناتجة عن الضغط القوي الذي فرضه الخصم خلال اللقاء. وشدد على أهمية التعلم من كيفية إدارة المباراة، مبيناً أن تصحيح الأخطاء والبحث عن حلول تكتيكية جديدة يمثل الأولوية للتعامل مع مواجهات مماثلة مستقبلاً.