بعد غياب 26 شهراً.. برونزية رستميان تعيد الرماية الإيرانية إلى الواجهة

أسدل الستار على منافسات كأس العالم للرماية في مدينة هانغتشو الصينية، بعدما حصدت البعثة الإيرانية ميدالية برونزية واحدة عبر الرامية هانية رستميان في مسابقة مسدس 10 أمتار للسيدات.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه في منافسات البندقية الهوائية المختلطة 10 أمتار، حل الفريق الإيراني المكوّن من "شرمينة جهل أميراني" وأمير محمد نكونام في المركز التاسع برصيد 629.9 نقطة، فيما جاء الفريق الآخر المؤلف من نجمة خدمتي وهادي غره‌ باقي في المركز الرابع عشر برصيد 627.9 نقطة، من بين 35 فريقاً مشاركاً.

أما في منافسات التراب المختلط، فقد احتل الثنائي مرضية برورش‌نيا ومحمد بيرانوند المركز الثاني والعشرين برصيد 132 نقطة، ليغادر الفريق المنافسات دون التأهل إلى الأدوار النهائية.

وبانتهاء منافسات التراب المختلط، أنهى المنتخب الإيراني مشاركته في البطولة بميدالية برونزية وحيدة، لكنها حملت أهمية خاصة كونها أول ميدالية عالمية فردية للرماية الإيرانية منذ أكثر من عامين.

وكان آخر تتويج فردي عالمي للرماية الإيرانية قد تحقق في مايو/أيار 2023، عندما أحرز سجاد پورحسيني ذهبية مسدس 10 أمتار في بطولة العالم التي استضافتها العاصمة الأذربيجانية باكو.