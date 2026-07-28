الماتشا وامتصاص الحديد.. هل يؤثر المشروب الأخضر الشهير على صحة الجسم؟

خلال السنوات الأخيرة، أصبح مشروب الماتشا واحدًا من أكثر المشروبات الصحية انتشارًا حول العالم، بعدما انتقل من كونه جزءًا من الثقافة اليابانية التقليدية إلى مشروب عصري يحظى بشعبية كبيرة بين المهتمين بالصحة ونمط الحياة المتوازن.

وانتشرت منتجات الماتشا بشكل واسع في الأسواق، كما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “تيك توك”، بوصفات متنوعة لتحضيره بطرق مختلفة. لكن مع هذه الشهرة ظهرت تساؤلات حول تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد، بعدما أشار البعض إلى أن الإفراط في تناوله قد يقلل استفادة الجسم من هذا العنصر المهم.

ما هو الماتشا؟

الماتشا هو نوع خاص من الشاي الأخضر يُصنع من أوراق الشاي التي تُزرع في الظل قبل حصادها، ثم تُجفف وتُطحن بالكامل حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

وعلى عكس الشاي الأخضر التقليدي الذي تُنقع أوراقه ثم تُزال، يتم تناول الماتشا عبر خفق المسحوق مباشرة مع الماء أو الحليب، ما يعني استهلاك الورقة كاملة والحصول على تركيز أعلى من بعض المركبات النباتية المفيدة.

ويعود أصل الماتشا إلى الصين قبل أن يصبح جزءًا أساسيًا من الثقافة اليابانية، حيث ارتبط لسنوات طويلة بطقوس الشاي التقليدية.

الفوائد الصحية المحتملة للماتشا

يحتوي الماتشا على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية، خاصة البوليفينولات والكاتيكينات، التي ترتبط بعدد من الفوائد الصحية المحتملة.

ومن أبرز هذه الفوائد:

دعم صحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الماتشا على حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد تساهم في دعم صحة القلب والأوعية الدموية ضمن نظام غذائي صحي.

مكافحة الإجهاد التأكسدي

يُعد مركب “إيبيغالوكاتشين غالات” (EGCG) من أبرز المركبات الموجودة في الماتشا، وقد خضع للعديد من الدراسات بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ودوره المحتمل في حماية الخلايا.

تعزيز الصحة العامة

بفضل احتوائه على مركبات نباتية متنوعة، قد يساهم الماتشا في دعم وظائف الجسم المختلفة، مع ضرورة اعتباره جزءًا من نمط حياة صحي وليس علاجًا منفردًا لأي مشكلة صحية.

هل يؤثر الماتشا على امتصاص الحديد؟

تشير الدراسات إلى أن الماتشا قد يؤثر في امتصاص الحديد، لكن تأثيره يختلف حسب الحالة الصحية للشخص ونمطه الغذائي.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات تُعرف باسم “التانينات”، وهي مواد نباتية موجودة أيضًا في بعض أنواع الشاي والقهوة والشوكولاتة الداكنة.

وترتبط التانينات بالحديد غير الهيمي، وهو النوع الموجود في المصادر النباتية مثل العدس والفاصوليا والسبانخ، مما قد يجعل امتصاصه داخل الجهاز الهضمي أكثر صعوبة.

وبما أن الماتشا يُحضّر من أوراق الشاي الكاملة المطحونة، فقد يحتوي على كمية أكبر من هذه المركبات مقارنة ببعض أنواع الشاي التقليدي.

ومع ذلك، فإن تناول كوب واحد من الماتشا يوميًا لا يُتوقع أن يسبب مشكلة كبيرة لمعظم الأشخاص الذين يحصلون على احتياجاتهم الغذائية من الحديد من خلال نظام متوازن.

من الأشخاص الأكثر عرضة لتأثير الماتشا؟

رغم أن الماتشا لا يمثل مصدر قلق لمعظم الأشخاص، فإن بعض الفئات تحتاج إلى مزيد من الانتباه، ومنها:

النباتيون

يعتمد النباتيون بشكل أساسي على مصادر الحديد النباتية، وهو الحديد الأكثر تأثرًا بالتانينات. لذلك فإن الإفراط في تناول الماتشا قد يؤثر في استفادتهم من الحديد إذا لم يحرصوا على تنويع مصادره وتحسين امتصاصه.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد

في حال وجود نقص في مستويات الحديد أو الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقصه، فمن الأفضل الانتباه إلى توقيت تناول الماتشا، خاصة عند استخدام مكملات الحديد أو تناول وجبات غنية بهذا العنصر.

كيف يمكن تناول الماتشا دون التأثير على الحديد؟

يمكن الاستمتاع بالماتشا مع تقليل تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد من خلال:

تجنب تناوله مباشرة مع الوجبات الغنية بالحديد.

عدم شربه في الوقت نفسه مع مكملات الحديد.

ترك فترة زمنية بين تناول الماتشا والوجبات الرئيسية أو المكملات.

الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر متنوعة للحديد.

يُعد الماتشا مشروبًا غنيًا بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة، وقد يقدم فوائد صحية عند تناوله باعتدال. ورغم أن مركباته قد تقلل امتصاص الحديد بدرجة معينة، فإن هذا التأثير لا يشكل مشكلة لمعظم الأشخاص الأصحاء.

أما الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو يعتمدون على المصادر النباتية بشكل أساسي، فيُنصحون بمراعاة توقيت تناوله والاهتمام بالحصول على كميات كافية من الحديد ضمن نظامهم الغذائي.