وفد واشنطن ينسحب من اجتماع لمجلس الأمن بعد انتقادات فرنسية

الميادين/ انسحب وفد الولايات المتحدة من اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، عندما بدأ السفير الفرنسي الإدلاء بمداخلته، وذلك تنديداً بتصريحات فرنسية سابقة قارنت الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في سياق تصويت موضوعه حقوق الإنسان.

وقال مساعد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة دان نيغريا: "يتظاهر أحد أعضاء هذا المجلس بغضب أخلاقي ويتصرف كأنه يلقي محاضرات على الجميع في أي موضوع، سواء تعلق الأمر بالنزاع الذي ما زلنا نناقشه اليوم (أوكرانيا)، أو بقضايا لا تتّصل بالسلام والأمن، كحقوق الإنسان. لهذا السبب انسحبنا أثناء مداخلة فرنسا".

وندّد نيغريا بموقف باريس الذي وصفه بـ"المنافق"، مشيراً إلى أن بلاده كانت "متسامحة" مع ذلك بالنظر إلى الاحترام القائم بين الأعضاء الدائمين في المجلس. وتعد خطوة الانسحاب من اجتماع لمجلس الأمن نادرة جداً.