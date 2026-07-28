الدعم السريع" حولت منازل السودانيين إلى مستودعات عسكرية

روسيا اليوم/ قال مصدر ميداني لـRT، مساء الاثنين، إن "قوات الدعم السريع" في السودان حولت منازل المواطنين في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان إلى مستودعات عسكرية لتخزين العتاد والإمدادات.

وأفادت مصادر بأن الجيش السوداني عثر على مستودع للأسلحة والذخائر في أحد محاور القتال بولاية شمال كردفان، وذلك عقب العمليات العسكرية الأخيرة التي أسفرت عن استعادة عدد من المناطق من قبضة قوات الدعم السريع. ووفقا للمصادر، فإن قوات الدعم السريع استخدمت منازل المواطنين في منطقة جبرة الشيخ كمستودعات لتخزين الأسلحة والذخائر والإمدادات العسكرية، في خطوة وصفت بأنها تمثل انتهاكا لحقوق المدنيين واستغلالا للممتلكات الخاصة في الأغراض العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات المسلحة تواصل عمليات التمشيط والتأمين في المناطق التي تمت استعادتها، بهدف إزالة مخلفات الحرب، وتأمين الأحياء السكنية، وضبط أي مستودعات أو معدات عسكرية متبقية.