البرادعي يصف مطالبة واشنطن بـ"تفكيك" الجنائية الدولية بالمهزلة

علق السياسي المصري ومدير وكالة الطاقة الذرية الأسبق محمد البرادعي، على ترحيب واشنطن بإعلان فنزويلا الانسحاب من الجنائية الدولية ودعوة الخارجية الأمريكية لتفكيك المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "ترحب الولايات المتحدة بقرار الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وبشراكة الحكومة الفنزويلية الجديدة مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية الفاسدة والتي لا قيمة لها". وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها: "أجرت المحكمة المزعومة تحقيقا مع نيكولاس مادورو الرئيس الفنزويلي السابق منذ عام 2018 دون تحقيق أي نتيجة، وبدلا من ذلك، أهدرت المحكمة الجنائية الدولية مواردها في التحقيق مع أشخاص من دول لديها أنظمة قضائية مستقلة ومختصة، والتي لم تخضع قط لاختصاص المحكمة".

وأفادت بأن هذا يعد تجاوزا صارخا للصلاحيات، وانحيازا سياسيا، وتطبيقا انتقائيا للقانون، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى المصداقية والاستقلالية والشرعية".