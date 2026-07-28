ترامب يرفض اعتراضات نتنياهو بشأن توريدات "إف 35" لتركيا

روسيا اليوم/ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التوريدات المحتملة لمقاتلات "إف 35" الأمريكية لتركيا. وقال ترامب للصحفيين، يوم الاثنين، تعليقا على موقف نتنياهو تجاه الصفقة المحتملة: "إنه صديقي، ولكن لن يقول لي أحد من الذي يمكن أو لا يمكن أن نبيعه". وأضاف أن تركيا كانت "حليفا رائعا" للولايات المتحدة. يذكر أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج "إف 35" بعد شرائها لأنظمة "إس 400" الروسية للدفاع الجوي في عام 2019. وفي الفترة الأخيرة بحثت تركيا مع الولايات المتحدة إمكانية رفع الحظر عن توريدات "إف 35"، وخلال زيارته لأنقرة هذا الشهر أعلن ترامب عن عزمه رفع العقوبات عن تركيا، ما سيتيح عقد الصفقة.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في "النتائج الإيجابية" في هذا الشأن. وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل علني توريد "إف 35" لتركيا، محذرا من أن ذلك "سيقوض ميزان القوى في الشرق الأوسط"، حسب قوله.