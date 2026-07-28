أعضاء من الكونغرس سيلتقون زيلينسكي في واشنطن 28 يوليو

روسيا اليوم/ أفادت وكالة رويترز بأن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي سيلتقون بفلاديمير زيلينسكي في واشنطن مساء الثلاثاء 28 يوليو (فجر الأربعاء 29 يوليو بتوقيت موسكو).

والاجتماع ليس مقتصرا على مجموعة صغيرة، بل هو لقاء موسع يجمع زيلينسكي بأعضاء المجلس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مقر الكونغرس (الكابيتول). ووفقا لمصادر مطلعة في مجلس الشيوخ الأمريكي، فإن الدعوة لحضور الاجتماع وُجّهت إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "بانش بول نيوز" (Punchbowl News) أنه من المقرر إجراء التصويت الأول على مشروع قانون لتشديد العقوبات الأمريكية على روسيا في مجلس الشيوخ الأمريكي في 28 يوليو أيضا، بينما قد يتم إجراء التصويت النهائي عليه "بحلول نهاية الأسبوع". ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيلينسكي يوم الثلاثاء، حيث سيناقشان، وفقا لما صرح به ممثلو البيت الأبيض للصحفيين، القضايا المتعلقة بالتسوية في أوكرانيا، كما يُتوقع أيضاً أن يحضر زيلينسكي خلال زيارته للولايات المتحدة جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام .